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Dünya
AA 05.09.2024 12:17

İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında polis, bir şüpheliyi vurdu

Almanya'da polisin, İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında vurduğu şüpheli hayatını kaybetti.

İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında polis, bir şüpheliyi vurdu
[Fotograf: Reuters]

Polisten yapılan açıklamada, Münih kentinin merkezindeki İsrail Başkonsolosluğu ile Nazi rejiminin suçlarını anlatan müzenin yakınında uzun menzilli silah taşıyan zanlıya polis tarafından ateş açıldığı aktarıldı.

Şüpheli, açılan ateş sonucu yaralandı ve daha sonra hayatını kaybetti.

Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, çevrede başka bir şüphelinin bulunmadığı, olayda polis dahil başka ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi verildi.

Bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunan polis, görgü tanıkları veya olayın görüntüsünü kaydedenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise şüphelinin, 5 polisin bulunduğu, Başkonsolosluğun önündeki güvenlik kulübesine ateş ettiği öne sürüldü.

Olay yeri polis tarafından geniş şekilde kordon altına alınarak inceleme başlatıldı.

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