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Dünya
AA 05.09.2024 14:13

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Cenin Valiliğini kuşattı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Valiliğini kuşattı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Cenin Valiliğini kuşattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, İsrail güçlerinin, kuşattığı binada kendisinin ve çalışanların mahsur kaldığını belirtti.

"İşgal güçleri, kuşattığı binaya ateş açıyor ve füzeler atıyor. Biz içerideyiz, silah ve çatışma sesleri geliyor" diyen Ebu Rubb, İsrail güçlerinin, Filistin hükümetinden bakanların basın toplantısı düzenlemek üzere binaya gelmesini engellemeye çalıştığını kaydetti.

Filistin hükümeti, bugün Cenin kentinde bazı bakanların katılımıyla Gazze'deki duruma dair bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda, bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 10, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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