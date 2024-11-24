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Dünya
AA 24.11.2024 11:10

Katil İsrail'in, Gazze'de iki evi hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in, Gazze'de iki evi hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Filistinli Mansur ailesinin evini bombaladı.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu ayrıca Megazi Mülteci Kampı'ndaki Cedu ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu topçu atışları ve hava saldırısıyla Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail ordusu helikopterlerle, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinin batısını; topçu atışlarıyla orta ve doğu mahallelerine ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise 51 gündür devam eden kara saldırısı devam ediyor.

İsrail, Cibaliya Mülteci Kampının doğusu ile Beyt Lahiya'da Menşiyye bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi.

Ayrıca kampın batı bölgeleri ile Beyt Lahiya beldesi ile Saftavi bölgesinin çevresi de hedef alındı.

İsrail ordusu, Cibaliya Kampı'nın batısındaki konutlardan bazılarını havaya uçurdu, Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde konutların yer aldığı alanı bomba yüklü robotla patlattı.

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