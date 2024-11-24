Katil İsrail'in Batı Şeria saldırılarında 2 Filistinli yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batı girişinde kurulan askeri kontrol noktasında araçlarında mahsur kalan Filistinlilere gaz ve ses bombasıyla müdahalede bulundu.

Bir grup Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İsrail ordusunun El Halil'in kuzey ve güney girişlerine konuşlandırdığı kontrol noktalarında Filistinlilere ait araçlar durduruluyor, aranıyor ve yolcuların kimlikleri kontrol ediliyor.

El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 2 Filistinli yaralandı, İsrail askerleri ayrıca 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Beytullahim'de yol kapattı

İsrail askerleri Beytullahim kentindeki Husan köyünde de ana caddeyi kapatarak Filistinlilerin yaya ve araçla geçişine izin vermedi.

Askerler Filistinlilere karşı ses ve gaz bombası attı.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde askeri kontrol noktalarında sıkı bir denetim uygulandığı aktarılarak, kontrol noktalarında yüzlerce aracın biriktiği öğrenildi.

İsrail askerleri Cenin kentine yaptığı baskında da caddelerde rastgele ateş açtı. Yaşanan olayda henüz bir yaralanma bildirilmedi.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 700'ü geçti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.