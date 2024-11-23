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Dünya
AA 23.11.2024 23:02

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 670'e yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25 artarak 3 bin 670'e çıktı.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 670'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 670'e, yaralı sayısının 15 bin 413'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

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