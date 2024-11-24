Nijerya'da silahlı saldırı: 7 çiftçi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Bangi bölgesinde bir tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.
Silahlı saldırıda 7 çiftçi hayatını kaybetti, bir çok kişi yaralandı.
Niger eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 6 Kasım'da eyaletin Rafi bölgesinde düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.