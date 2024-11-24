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Dünya
AA 24.11.2024 03:45

Gazze hükümeti: Yakıt kıtlığı nedeniyle tüm sağlık sistemi çökebilir

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze'deki yakıt krizinin tüm sağlık sistemini tehdit ettiğini ve bunun tüm sağlık sistemini ortadan kaldırabileceğini aktardı.

Gazze hükümeti: Yakıt kıtlığı nedeniyle tüm sağlık sistemi çökebilir

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, uluslararası topluma, tüm uluslararası, insani ve uluslararası kuruluşlar ile a tüm dünya ülkelerine hastanelerde yakıt kıtlığına acilen müdahale etmeleri ve krizine çözüm bulmaları için acil çağrı ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde halen faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinin, yakıt kıtlığı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, yaşanan kıtlık sebebiyle hastanelerin felaket durumundan dolayı katı bir kemer sıkma önlemleri alındığına işaret etti.

"İsrail ordusu, hastanelere akaryakıt girişini engelleyerek düşmanca politikalarını sürdürüyor." diyen Sevabite, bu politikayı Gazze'deki tüm sağlık sistemini ortadan kaldırmaya ve kalan tıbbi tesisleri yakmaya yönelik sistematik bir girişim olarak değerlendirdi.

'Benzeri görülmemiş bir insani felaket olacak'

İsrail'in suçlarını işlemeye devam ettiğini, bunun da birçok hastane bölümünün çalıştırılması için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle kapatılmasına yol açtığını vurgulayan Sevabite, krizin devamının "benzeri görülmemiş bir insani ve sağlık felaketine yol açacağına" işaret etti.

Sevabite ayrıca, dünyaya çok geç olmadan Gazze'deki sağlık sistemini kurtarmak için ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirilmişti.

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