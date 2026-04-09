Katil İsrail'in Gazze'de "çadır sınıfı" hedef alması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, Filistinli çocukların eğitim gördüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu'na bağlı çadır sınıfa ateş açtı.

İsrail ordusu, 2 yıl boyunca katliam gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde bir kez daha çocukları hedef aldı.

Filistinli Rihab, çadırda eğitim aldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oldu. Şifa Hastanesi'ne kaldırılan küçük Rihab, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin ateşkesi ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Rihab'dan geriye sadece kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 317'ye ulaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişi öldürüldü, 2 bin 36 kişi yaralandı.