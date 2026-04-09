Az Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2026 14:25

Katil İsrail'in Gazze'de "çadır sınıfı" hedef alması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çocukların eğitim aldığı çadırlara açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu Ritac Rihab yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, Filistinli çocukların eğitim gördüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Ubeyde el-Cerrah Okulu'na bağlı çadır sınıfa ateş açtı.

İsrail ordusu, 2 yıl boyunca katliam gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde bir kez daha çocukları hedef aldı.

Filistinli Rihab, çadırda eğitim aldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oldu. Şifa Hastanesi'ne kaldırılan küçük Rihab, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin ateşkesi ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Rihab'dan geriye sadece kefenlenmiş görüntüleri kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 317'ye ulaştı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişi öldürüldü, 2 bin 36 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria'da 34 yeni işgal yerleşimi kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
ABD'de doğurganlık oranı 2025'te en düşük seviyeye geriledi
14:54
İranlı bağlantılı hacker grubu, eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın gizli belgelerini yayımladı
14:50
Pezeşkiyan: İran Lübnan halkını terk etmeyecek
14:48
YÖK'ten yurt dışında eğitim alacaklara "tanınırlık" uyarısı
15:01
Erol Özvar: Yükseköğretim niteliksel gelişmeye odaklanmaktadır
14:40
Türk Eximbank 100 milyon euro finansman sağladı
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ