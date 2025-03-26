Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, farklı bölgelerde sivillere ait evleri ve toplanma alanlarını bombaladı.

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde el-Neccar ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 6’sı çocuk olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus’ta ise sivillerin toplandığı bir alanın bombalanması sonucu biri kadın olmak üzere 2 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.