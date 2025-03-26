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Dünya
AA 26.03.2025 10:09

Brent petrolün varili 72,68 dolardan işlem görüyor

Dün 72,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 72,68 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,16 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili 72,68 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden büyük düşüşün talebin arttığına işaret etmesi ve ABD'nin Venezuela ile İran'ın petrol ihracatını sınırlama çabalarıyla yükselirken, yatırımcıların Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine temkinli yaklaşımı kazançları sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4,6 milyon varil azaldığını bildirdi. Bu düşüş, analistlerin beklediği 2,5 milyon varillik düşüşü önemli ölçüde aşarak ülkede talebi artırdı. Bu durum fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatlarına saldırıların durdurulacağını bildirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, ABD ile yürütülen yapıcı görüşmeler neticesinde enerji tesislerine saldırıların durması konusunda bir belgenin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların 18 Mart itibarıyla 30 gün için geçerli olacak şekilde duracağı ve karşılıklı anlaşmayla bu sürenin uzatılabileceği belirtilerek, "Taraflardan biri anlaşmayı bozarsa, diğeri anlaşmadan çekilme hakkına sahip olacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getireceğini bildirmişti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli şekilde on binlerce suçluyu gizli şekilde ABD'ye gönderdiğini iddia etmişti.

Venezuela'nın ayrıca ABD ve özgürlüklere düşmanca davrandığını savunan Trump, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 73,59 doların direnç, 70,99 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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