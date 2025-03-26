Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2025 08:38

Küba lideri Canel'den İsrail ve ABD'ye "Gazze" tepkisi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Küba lideri Canel'den İsrail ve ABD'ye "Gazze" tepkisi
[Fotograf: AA]

Canel, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda göç edilmeye zorlanan Gazellilerin fotoğrafına yer vererek, İsrail ve ABD'yi kınadı.

Küba lideri Canel, "İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Gazze'de Filistin halkını yok etmeye devam ediyor. Uluslararası insancıl hukuku alenen ihlal ederek hastaneleri, mülteci kamplarını ve Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini bombalıyor." ifadelerini kullandı.


ABD'yi 19 Mart'taki paylaşımında da eleştiren Canel, "ABD hükümetinin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamalarına yeniden başladı. Filistin halkını yok etmeyi her ne pahasına olursa olsun ve giderek artan bir vahşetle hedefliyorlar. Bu soykırım cezasız kalamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ETİKETLER
Küba ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki gazeteciler, meslektaşlarının öldürülmesini kınamak için eylem düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Brent petrolün varili 72,68 dolardan işlem görüyor
09:37
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 160 bin 940 sentetik ecza ele geçirildi
09:42
Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
10:08
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:19
Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
10:04
Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit verilmiyor
Bayraktar TB3 SİHA’dan süpersonik füzeyle tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA’dan süpersonik füzeyle tam isabet
FOTO FOKUS
Fransa'da jetler havada çarpıştı
Fransa'da jetler havada çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ