Trump, seçim kampanyasının Rusya'yla bağlantısını araştıran FBI dosyalarını yayımlayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 2016'daki seçim kampanyasının Rusya'yla "potansiyel" bağlantısının olup olmadığının incelendiği FBI dosyalarına ilişkin memorandum yayımladı.

Söz konusu dosyaların halka açılması direktifinin verildiği memorandumun imzası sırasında Trump, "Açıkçası, FBI, Adalet Bakanlığı ve (eski ABD Başkanı Joe) Biden kendilerinden utanmalı." ifadesini kullandı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.