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Dünya
AA 26.03.2025 02:37

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ve ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü duyuruldu.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ve ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid ve Trump telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde her alanda güçlendirilmesi yönündeki çabalar ele alındı.

İki taraf, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan'ın birkaç gün önce ABD'ye gerçekleştirdiği ve iki ülke arasında birçok alanda önemli anlaşmalar ve ortaklıkların sağlandığının açıklandığı resmi ziyaretin sonuçlarını da görüştü.

Bin Zayid ve Trump, başta Orta Doğu'daki gelişmeler ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve bölgesel istikrarın sağlanması çabaları olmak üzere bir dizi ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuyu gözden geçirdi.

Bu bağlamda BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Gazze halkına gerekli insani yardımın ulaştırılması, bölgedeki tüm ülkeler ve halkların güvenlik ile istikrarını güvence altına alacak kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanmasının temelini oluşturan iki devletli çözümün desteklenmesinin önemini vurguladı.

Bin Zayid, BAE'nin, iki ülkenin ortak kalkınma hedeflerine hizmet etmek, bölgede ve dünyada barışı desteklemek amacıyla ABD ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye önem verdiğini vurguladı.

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