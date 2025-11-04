Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2025 15:46

Katil İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ateşkese varılan 10 Ekim'den bu yana ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 240'a ulaştığı kaydedildi.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Hakkarili "sarı fırtına" lakaplı Gül Yıldız istedi, mezraya halı saha yapıldı
16:59
Gebze'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı
16:58
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye çıktı
16:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili arasında iş birliği anlaşması
16:40
Bakan Kurum: Deprem bölgesinin dirilişi Türkiye'nin istikbal meselesidir
16:37
Zirai dondan etkilenen üreticilere yeni destek ödemesi
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir oto tamirhanesini tahrip etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir oto tamirhanesini tahrip etti
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ