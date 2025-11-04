Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2025 14:44

İsrail, Gazze Limanı’nın batısında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu

İsrail donanmasına bağlı birliklerin, Gazze kenti açıklarında teknelerine ateş açtığı 5 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi.

İsrail, Gazze Limanı’nın batısında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr konuya dair açıklama yaptı.

Bekr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı’nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu.

İsrail donanması balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra denize inmeye mecbur bıraktı ardından onları kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdü."

Filistinli yetkili, alıkonulan balıkçılardan 4'ünün aynı aileden olduğunu belirtti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Guterres: Sudan'daki savaş kontrolden çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
15:48
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti
15:43
Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
15:30
Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
15:31
Cevdet Yılmaz: Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz yeni bir rekora ulaşmıştır
15:20
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ