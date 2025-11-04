İsrail, Gazze Limanı’nın batısında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr konuya dair açıklama yaptı.
Bekr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı’nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu.
İsrail donanması balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra denize inmeye mecbur bıraktı ardından onları kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdü."
Filistinli yetkili, alıkonulan balıkçılardan 4'ünün aynı aileden olduğunu belirtti.