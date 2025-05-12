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Dünya
AA 12.05.2025 08:12

Katil İsrail yine okul bombaladı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail yine okul bombaladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgalci İsrail savaş uçakları Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu'nun 2. katını bombaladı.

Katil İsrail saldırısında 5'i çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Hammad el-Hasenat Camisi yakınında bir evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde çok sayıda evi bombaladı.

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