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Dünya
AA 12.05.2025 00:34

Fransa'da İslam düşmanlığına karşı gösteriler düzenlendi

Fransa'da son yıllarda artan İslam düşmanlığına tepki göstermek amacıyla farklı kentlerde gösteriler düzenlendi.

Fransa'da İslam düşmanlığına karşı gösteriler düzenlendi

Fransa'da 25 Nisan'da La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde Müslüman genç Aboubakar Cisse'nin bıçaklanarak öldürülmesi, ülkedeki Müslüman toplumunun tepkisine neden oldu.

Ülkede özellikle son yıllarda medya ve siyaset arenasında artan İslam düşmanlığına tepki göstermek amacıyla başta başkent Paris olmak üzere Marsilya, Lyon gibi çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi.

Paris'te Bastille Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te başlayan gösteri, Millet Meydanı'nda sona erdi.

Göstericiler, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun ülkedeki göçmen ve Müslümanlara yönelik politikalarına tepki gösterdi.

"İslamofobi öldürüyor. Devlet ve medyalar buna katkı sağlıyor. Direnelim" ve "Retailleau, Aboubakar'ın kanı ellerinin üzerinde" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "İslamofobiyi durdurun", "Paris faşizme karşı" ve "İslamofobiye hayır" sloganları attı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon ile LFI Milletvekili Aymeric Caron'ın yanı sıra farklı muhalif siyasetçiler de gösteriye katıldı.

Gösteride, camide öldürülen Cisse için adaletin sağlanması talep edildi.

Çok sayıda kişinin ellerinde Filistin bayrakları ve omuzlarında kefiye ile katıldığı gösteride, İsrail'in Gazze'deki soykırımına da tepki gösterildi.

Saldırı

Olivier H, 25 Nisan'da Fransa'nın Gard vilayetinde bulunan La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde Aboubakar Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, örnek kişiliğiyle tanınan Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Olivier H, Müslüman genci secdeye gittiği sırada yaklaşık 50 kez bıçaklayarak bu anı kayda alıp sosyal medya platformunda paylaşmıştı.

Saldırının ardından İtalya'nın Pistoia şehrine kaçan Olivier H, 27 Nisan'da polis karakoluna teslim olmuş ve Fransa'ya iadesini kabul etmişti.

Fransa'ya 9 Mayıs'ta iade edilen Olivier H, aynı gün tutuklanmıştı.

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