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Dünya
AA 12.05.2025 04:00

Trump, ABD vatandaşı esirin serbest bırakmasını "iyi niyetle atılmış bir adım" olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Ekim 2023'ten bu yana rehin tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Edan Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.

Trump, ABD vatandaşı esirin serbest bırakmasını "iyi niyetle atılmış bir adım" olarak değerlendirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, esir asker Alexander'ın yakında ailesiyle kavuşacağını belirterek, bu gelişmenin yaşanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Alexander'ı serbest bırakacak olmasını, ABD ve arabulucu Katar ile Mısır'ın gösterdiği çabalara karşılık "iyi niyetle atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmenin çatışmayı sonlandırmak için gereken adımların ilki olmasını umduğunu belirten Trump, "O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hamas ABD vatandaşı esirin serbest bırakılacağını açıkladı
Hamas ABD vatandaşı esirin serbest bırakılacağını açıkladı

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, Hamas'ın ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma umuduyla Alexander'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini doğrulamıştı.

Asker esir, Netanyahu ve Trump'a seslenmişti

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının yayınladığı videosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetmişti.

Alexander, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun?" ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları, Kasım 2024'te Trump ABD başkanı seçildikten sonra ailesinin de onayıyla Alexander'ın, Trump'a seslendiği bir video daha yayınlamıştı.

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