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Dünya
AA 24.06.2025 09:00

Katil İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Katil İsrail yardım bekleyenlere saldırdı: 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı

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