Trump: Ateşkesi lütfen ihlal etmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Truth Social platformu üzerinden paylaşımda bulunan Trump, ateşkesin resmen yürürlüğe girdiğini duyurarak taraflara uyarıda bulundu. “Ateşkes artık yürürlükte. Lütfen ihlal etmeyin” diyen Trump, mesajının sonunda kendisini “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı” olarak imzaladı.

Trump, yaptığı başka bir açıklamada ise İsrail ve İran’ın barışın sağlanması konusunda neredeyse eş zamanlı olarak kendisine ulaştığını belirtmişti. Sürecin sonunda en büyük kazananın dünya ve Orta Doğu halkları olduğunu vurgulayan Trump, “Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek” ifadelerini kullanmıştı.

Barışın korunmasının önemine dikkat çeken Trump, tarafların doğruluk ve hakikat yolunda kalmaları halinde çok şey kazanacağını, aksi takdirde ağır bedeller ödeyebileceklerini ifade etmişti. Açıklamasını, “Tanrı ikinizi de korusun” sözleriyle sonlandıran Trump, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için taraflara sorumluluk çağrısında bulundu.