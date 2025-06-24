Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 24.06.2025 06:37

Fransa’da Müzik Bayramı etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı

Fransa’da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı. Ülke genelindeki şiddet olaylarında ise bin 500’den fazla kişi yaralandı.

Fransa’da Müzik Bayramı etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı

Fransa’da her yıl 21 Haziran’da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde kadınlara yönelik şırıngalı saldırı düzenlendi.

Etkinlikler sırasında 145 kadın, vücutlarına iğne yapıldığını belirterek polise başvururken, birçok kadın hastaneye kaldırıldı.

145 kadın, konser ya da sokak etkinlikleri sırasında bacaklarında, kollarında ya da boyunlarında iğne izi fark ettiklerini aktardı.

Saldırıya uğrayan bazı kadınlar baş dönmesi, mide bulanması ve bayılma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılırken polis, saldırılarla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.

İğnelerin içerdiği madde henüz bilinmezken, uzmanlar iğnelerin zararlı kimyasal içerebileceği uyarısında bulundu

Ülke genelinde şiddet olaylarında bin 500’den fazla kişi yaralandı

İğneli saldırının yanı sıra ülke genelindeki etkinliklerde şiddet olayları yaşandı.

Kutlamalar sırasında çok sayıda mağaza yağmalanırken, bazı gruplar polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi.

Yetkililer, çıkan olaylarda 13’ü polis olmak üzere bin 500’den fazla kişinin yaralandığını belirterek, 371 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
İran İsrail'i füzelerle vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik NATO zirvesine katılmak için Hollanda'ya gidiyor
06:54
İran İsrail'i füzelerle vurdu
06:29
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
05:58
Nijer'de terör saldırısı: 71 kişi öldü
05:49
İsrail: İran’dan gönderilen 4 İHA’yı engelledik
05:55
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Ateşkese dair bir anlaşma söz konusu değil
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
FOTO FOKUS
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ