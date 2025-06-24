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Dünya
AA 24.06.2025 05:46

İsrail: İran’dan gönderilen 4 İHA’yı engelledik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Tahran yönetimleri arasında "kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek bir ateşkese varıldığını" duyurmasının ardından İsrail ordusu, İran’dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail: İran’dan gönderilen 4 İHA’yı engelledik

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde yerel saatle 01.34'te sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail'e İran'dan fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracının Golan Tepeleri’nin güneyinde düşürüldüğü bildirildi.

İran’dan gönderilen 3 İHA'nın ise İsrail'e ulaşamadan engellendiği aktarıldı.

⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

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