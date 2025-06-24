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Dünya
TRT Haber 24.06.2025 07:56

Arakçi: İsrail saldırmazsa biz saldırmayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail’di.” açıklamasında bulundu.

Arakçi: İsrail saldırmazsa biz saldırmayız

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