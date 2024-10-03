Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırısında 2 Lübnan askeri öldü

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Taybe beldesinde Lübnan Kızılhaçı ile çalışan bir askerin öldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir merkezi hedef alması sonucu da bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Lübnan askerlerinin Bint Cibeyl'de açılan ateşe karşılık verdiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda ölen Lübnan askerlerinin sayısı 4'e yükseldi.