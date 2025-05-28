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Dünya
AA 28.05.2025 10:48

Katil İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde Saftavi Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 901 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 54 bin 56 kişi yaşamını yitirdi, 123 bin 129 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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