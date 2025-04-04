Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürerek naaşını alıkoydu

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, gece saatlerinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Beytüllahim yakınlarındaki Husan beldesinde 17 yaşındaki Yusuf Bekir Zeul hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail askerleri, öldürdüğü Zeul'un naaşına el koydu.

Husan Köy Meclisi Müdürü Rami Hamamira, İsrail ordusunun Husan beldesine basın düzenleyerek beldenin ana girişi yakınında Umm Hindi bölgesine konuşlandığını söyledi.

İsrail ordusunun bölgeyi tamamen kapatarak araç geçişlerine izin vermediğini belirten Hamamira, silah seslerinin duyulduğunu ve İsrail ambulanslarının da hazır bulunduğunu aktardı.

Beytüllahim'deki Filistin Kızılay Ambulans ve Acil Servis Müdürü Abdulhalim Ceafire de Husan yakınlarında yaralılar bulunduğuna dair ihbar aldıklarını ancak İsrail ordusunun sağlık personelinin yaklaşmasını engellediğini belirtti.

Ceafire, İsrail askerlerinin Filistin Kızılay mensuplarını bilgi alamadan bölgeden ayrılmaya zorladığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 170'i çocuk 944'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.