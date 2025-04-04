ABD'liler Trump'ın kararlarına muhalefet eden yargıçların görevden alınmasına karşı çıkıyor

Marquette Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin anketlerinin paylaşıldığı internet sitesindeki verilere göre, ABD'lilerin çoğunluğu, federal yargıçların görevden alınmasını desteklemiyor.

17-27 Mart arasında 1021 kişiyle yapılan ve yüzde 3,5 hata marjına sahip ankette, katılımcıların yüzde 70'i, Trump'ın harcamaları dondurma ve kurumları kapatma kararlarına karşı çıkan yargıçların görevden alınmasına karşı çıktığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 30'u Trump'ın görevden alma kararlarını desteklerken, Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si ve Demokratların yüzde 87'si başkanın kararlarına karşı çıktı.

ABD Başkanının Yüksek Mahkemenin kararlarına uyması gerektiğini savunan katılımcıların oranı yüzde 83, Yüksek Mahkemenin işleyişini onaylayanların oranı ise yüzde 54 olarak belirlendi.