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Dünya
AA 19.07.2025 10:04

Katil İsrail ordusu bugün Gazze'de 38 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze'ye bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda 29'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusu bugün Gazze'de 38 Filistinliyi daha katletti

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kentteki Şifa Hastanesi yakınında İsrail ordusunun bir daireyi bombalaması sonucu da yaralananlar oldu.

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