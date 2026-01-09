Katil İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi

Yaşananların başlangıcı 7 Kasım 2025 gecesine uzanıyor. İsrail ordusu o gece beldeye baskın düzenleyerek, herhangi bir ön uyarı ya da yazılı emir olmaksızın, kısa süre içinde bazı evleri zorla boşalttı.

Bu sırada İsrail ordusu, evlerin içine yerleşerek buraları askeri karargahlara çevirdi. Bu uygulamanın, 21 Ocak 2025’ten bu yana Cenin’de devam eden saldırılar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Filistinliler zorla evlerinden çıkarıldı

İsrail ordusu, Filistinli Ali el-Keylani'ye (63) ait evin üzerine İsrail bayrağı asarak ve çevresine yaklaşılmasına kısıtlamalar getirerek sahiplerinin erişimini engelledi.

Ordu Keylani'nin evini açıkça askeri noktalardan biri haline getirdi.

Avlusunda sürekli olarak bir İsrail askeri aracının bulunduğu evin yakınında duran Keylani, evine el konulduğu andan itibaren içeri girmesinin engellendiğini ve yüreği buruk bir şekilde evini izlediğini ifade etti.

Keylani, "O gün İsrail güçleri saat 23.30 sıralarında eve baskın düzenledi ve aileme 10 dakika içinde evi boşaltmamız gerektiğini bildirdi." dedi.

Keylani, kendisi ve ailesinin bunun yalnızca "geçici bir arama" olacağını düşünerek evden ayrıldığını, ancak daha sonra tüm mahallenin zorla tahliye edildiğinin ve yaklaşık 9 evin sakinlerinin geri dönmesine izin verilmediğinin ortaya çıktığını söyledi.

Uzun yıllar boyunca kendi emeği ve çocuklarının çabasıyla inşa ettiği evinin yalnızca güvenli bir barınak olmadığını aktaran Keylani, aynı zamanda evin zemin katında, yalnızca birkaç ay önce faaliyete geçirdiği alüminyum ve cam imalat atölyesinin bulunduğunu ve buradan geçimini sağladığını aktardı.

Filistinli adamın hem evi hem iş yeri "yağmaya" maruz kaldı

Filistinli Keylani, tahliyenin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ailesinin bazı kişisel eşyalarını ve özel eşyalarını alabilmesi için eve geçici olarak girmelerine izin verilmesine yönelik bir koordinasyon sağlandığını söyledi.

Ailesiyle yaşadığı eve girdiği anda İsrail ordusunun mobilyalar ve mutfak dahil evin içindeki eşyaları tahrip ettiğini gördüğünü ve büyük bir şaşkınlık yaşadığını, üstelik evin kısa süre önce döşenmiş olduğunu ifade etti.

Filistinli Keylani, ayrıca kendisine ait alüminyum atölyesinin de "yağma ve tahribata" maruz kaldığını, bazı ekipmanlar ile ham maddelerin kaybolduğunu fark ettiğini aktardı.

Keylani, ordunun daha sonra evi "belde ve çevresinden gençleri sorgulamak" dahil askeri amaçlarla kullandığını belirtti.

Elleri bağlı halde evinin içinde tutulan birçok genci gördüğünü, ordunun evini sorgu merkezine çevirdiğini anlatan Keylani, komşularından birinin kendisini arayarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evinin içine koyun getirdiğini söylemesi üzerine ev üzerindeki kontrolün sürmesi ya da gasba edilmesi ihtimaline dair endişelerinin arttığını kaydetti.

Ev oturulamaz hale getirildi

İsrail ordusunun aynı gece evini ele geçirdiği ve tahliyeye zorladığı Filistinli Cemil Nimr Salah (55) de "Evim üzerindeki İsrail kontrolü iki aydan fazla sürdü ve temel eşyalarımızı bile almamıza izin vermediler." diye konuştu.

Evine zarar verildiğini ve artık oturulamaz hale geldiğini aktaran Salah, yetkili makamlara bunu bildirmesine rağmen evin içindeki eşyaları taşımasına ya da hasar gören yerleri onarmasına izin verilmediğini ifade etti.

Ordunun, 9 evde yaşayan yaklaşık 50 kişiyi tahliye ettiğini söyleyen Salah, bu ailelerin artan ekonomik ve psikolojik yükler altında akrabalarının yanına geçici olarak sığınmak veya kiralık evlerde kalmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Salah, "Üç katlı evim 15 yıl emek vererek inşa edildi. Ancak ailem burada çok kısa süre yaşayabildi ve İsrail ordusu bizi birkaç dakika içinde evi terk etmeye zorladı. Yılların emeği ve çalışması bir anda yok oldu." ifadelerini kullandı.