Ankara
Dünya
AA 15.01.2026 10:33

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini vuruyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Bölgedeki görgü tanıklaklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.

Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.

İsrail ordusunun hala işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde sürdürdüğü saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde fiili olarak varlığını sürdürürken yüzde 50'sine yakın parçasını işgal etmeye devam ediyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
