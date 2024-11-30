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Dünya
AA 30.11.2024 22:08

Katil İsrail ordusu, 4 günde 60 kez ateşkes anlaşmasını ihlal etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşmasını, yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana 60 kez ihlal etti.

Katil İsrail ordusu, 4 günde 60 kez ateşkes anlaşmasını ihlal etti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ihlaller çoğunlukla Nebatiye, Cenub ve Baalbek illerinde gerçekleşti.

İsrail, topçu birlikleri, askeri uçaklar, insansız hava araçları, drone ve makineli tüfeklerle gerçekleştirdiği saldırıların yanı sıra yolların buldozerlerle kazılması ve arabaların ateşe verilmesi gibi ihlaller de yaptı.

İhlaller sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlandı. İsrail ordusu 22'si bugün olmak üzere ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı tam 60 kez ihlal etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

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