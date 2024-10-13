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Dünya
AA 13.10.2024 00:42

Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirirken, 7 Ekim'den bu yana 42 bin 175 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da hava ve topçu saldırıları düzenledi.

42 bin 175 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli öldü, 98 bin 336 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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