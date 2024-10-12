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Dünya
İHA 12.10.2024 19:29

Rusya'da akaryakıt istasyonunda patlama: 4 ölü

Çeçenistan'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir akaryakıt istasyonunda akşam saatlerinde yaşanan patlamada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlamanın etkisiyle tesisten fırlayan parçalar birçok ev ve araçta hasara yol açtı.

 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama istasyonun deposundaki sıkışma nedeniyle meydana geldi.

Patlamanın ardından 900 metrekarelik alana yayılan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Grozni Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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