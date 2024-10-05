Katil İsrail Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırısı düzenledi: 13 ölü

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre İsrail, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine şafak vakti 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda Kaim Camisi çevresi, Burc el-Beracine, Haret Hıreyk’teki Seyyid eş-Şuheda Kompleksi çevresi, Ruveys, Ebyad ve Şuveyfat'taki el-Ecniha el-Hamse bölgeleri hedef alındı.

İsrail, Dahiye'deki Burc el-Beracine, Ayn es-Sikke bölgesini 4 füze ile vurdu. Dahiye'nin Haret Hıreyk-Camus bölgesi de hava saldırılarının hedefi oldu.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail hava saldırıları sonucu Dahiye çevresinde çıkan yangınları söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye ili ile Sur ilçesi ve doğusundaki Bekaa bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

Bekaa bölgesinde, Saad Nayil kasabasındaki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, sabah saatlerinde Raşayya ilçesinin Rafid kasabasında el-Ebrar Okulu müdürünün evine düzenlenen İsrail hava saldırısı sonucu okul müdürü yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Bekaa bölgesinin kuzeyindeki Ayn kasabasına dün düzenlediği saldırıda yaralanan Lübnan Kızılhaçı ekibinden bir kadının bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan’ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı Cuveyye kasabasında bir eve düzenlenen İsrail hava saldırısında 4 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Vilayetin Cibeyl kasabasında ise İsrail'e ait bir insansız hava aracı Şehit Salah Gandur Hastanesi'nin yanında bulunan bir camiyi güdümlü füzeyle hedef aldı. Saldırı sonucu camide hasar meydana geldi.

Lübnan’dan İsrail’e 30 füze

İsrail Ordu Radyosu, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerine yaklaşık 30 füze fırlatıldığını ve bunların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Radyo, internet sitesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki birçok yerleşim yerinde uyarı sirenlerinin çaldığını kaydetti.