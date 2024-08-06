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Dünya
AA 06.08.2024 23:12

Katil İsrail Han Yunus'ta çadırı bombaladı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladı, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetti.

Katil İsrail Han Yunus'ta çadırı bombaladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusunda Zinna beldesindeki Ebu Nuveyre Okulu civarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırı bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil Savunma Teşkilatının gün içerisindeki açıklamasında İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
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