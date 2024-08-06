Katil İsrail Han Yunus'ta çadırı bombaladı

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusunda Zinna beldesindeki Ebu Nuveyre Okulu civarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırı bombaladı.
Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Sivil Savunma Teşkilatının gün içerisindeki açıklamasında İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.