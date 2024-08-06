Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2024 23:10

Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminde başkan belirlenemedi

Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri arasındaki mücadele geçersiz oy tartışması nedeniyle sonuçlanamadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminde başkan belirlenemedi
[Fotograf: Reuters]

Seçimin ilk turunda yarışan 3 başkan adayından Tekale 67, Mişri 54, Adil Kermus 14 oy aldı.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için en yüksek oy alan iki kişi arasındaki ikinci turda 68 oy Tekale’ye, 69 oy Mişri’ye, geçersiz tartışmalı bir oy da Tekale lehine çıktı.

Tekale ikinci turun ardından yaptığı açıklamada, geçersiz oy tartışmasının Yüksek Yargıya taşınarak çözülebileceğini, yargının vereceği karara göre seçim sürecinin tamamlanacağını belirtti.

Tekale mahkeme eğer hüküm vermezse Konseyin ikinci tur başkanlık seçiminin 20 Ağustos’ta yeniden yapılacağını kaydetti.

Mişri de basına yaptığı açıklamada, Konseyin Meşru Başkanı olarak kendisinin seçildiğini ve hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yüksek Mahkemenin bu konuyla ilgisi olmadığını kaydeden Mişri, sorunun ilgili komisyonlar vasıtasıyla Konsey içinde çözülmesi gerektiğini savundu.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Bangladeş'te Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:27
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda arıza
23:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız
23:24
Katil İsrail Han Yunus'ta çadırı bombaladı
23:07
Bangladeş'te Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına atandı
22:57
Alman otomotiv dergisi, Türkiye'in teşvik planını Batı'ya örnek gösterdi
22:28
ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırıda 5 Amerikan askeri yaralandı
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 79. yılında Filistin'e destek gösterisi
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 79. yılında Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Kars'ta dev mantarlar görenleri şaşırttı
Kars'ta dev mantarlar görenleri şaşırttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ