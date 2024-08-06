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Dünya
AA 06.08.2024 23:04

Bangladeş'te Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına atandı

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinin başına, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atandı.

Bangladeş'te Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına atandı
[Fotograf: Reuters]

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, öğrenci protestolarıyla çalkalanan Bangladeş'te geçici hükümetin başına atanan isim belli oldu.

Yetkililer, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi yöneticileri arasında yapılan toplantı sonucunda, geçici hükümetin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un atandığını doğruladı.

Ayrıca yetkililer, geçiş hükümetinin kalan üyelerinin de çeşitli siyasi partilerle yapılan istişarelerin ardından belirleneceğini kaydetti.

Öğrenci protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Yunus, protestocuların talebine olumlu yanıt vermişti

Öğrenci protestolarının koordinatörlerinden Nahid İslam, ülkede kurulması planlanan geçiş hükümetinin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un geçmesini istediklerini açıklamıştı.

Bangladeş'te protestocu öğrencilerin geçiş hükümetine liderlik etmesini istediği Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un düşünce kuruluşu "Yunus Centre" İcra Direktörü Lamiya Morshed, BBC'ye açıklama yapmıştı.

Morshed, şu an Paris'teki bulunan Yunus'un yakında Dakka'ya döneceğini belirterek Yunus'un, "Bu kadar fedakarlık yapan öğrenciler, bu zor dönemde benden devreye girmemi isterken, bunu nasıl reddedebilirim?" sözleriyle öğrencilerin talebine olumlu cevap verdiğini iletmişti.

Nobel ödüllü Yunus kimdir?

Hasina tarafından uzun zamandır rakip olarak görülen 84 yaşındaki Muhammed Yunus, "yoksulların bankacısı" olarak tanınıyor.

Çok sayıda mali suçlamadan ötürü Bangladeş'te mahkum edilen Nobel ödüllü Yunus hakkında, Şeyh Hasina ile aralarındaki soğuk ilişkileri nedeniyle hedef alındığı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı.

Aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve diğer birçok ünlü ismin de bulunduğu bir grup, Şeyh Hasina'ya mektup göndererek Yunus hakkındaki yasal sürecin askıya alınmasını istemişti.

Muhammed Yunus, kurmuş olduğu Grameen Bankası ve öncü çalışmalarından dolayı 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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