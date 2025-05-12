Katil İsrail, Hamas’ın esir askeri serbest bırakmasının ardından Gazze'ye saldırı düzenledi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilen insanların sığındığı er-Remle Okulu'nun çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiği, bir kız çocuğunun da ağır yaralandığı aktarıldı.

Saldırı, İsrail ordusunun, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı teslim aldığını duyurmasının ardından düzenlendi.

​​​​​​​İsrail ordusu Gazze'nin doğusu ile kuzeyindeki bazı bölgeleri, Refah kentinin güneyini ve Han Yunus'un doğusunu topçu atışlarıyla hedef aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander’ı, serbest bırakarak, akşam saatlerinde Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmişti.

Hamas, Alexander’ın serbest bırakılmasının kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmaya giden sürecin parçası olduğunu açıklamıştı.

İsrail’in Kanal 14’e konuşan İsrailli bir askeri yetkili ise "Alexander İsrail’e döner dönmez Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 52 bin 862 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 648 kişi yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.