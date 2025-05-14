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Dünya
AA 14.05.2025 07:29

Katil İsrail Gazze'ye yine saldırdı: 51 Filistinli daha hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail Gazze'ye yine saldırdı: 51 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, katil İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda, 45'i Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

BM: Gazze'ye yiyecek, ilaç, su, çadır girmmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 10 haftadan uzun süredir Gazze'ye yiyecek, ilaç, su veya çadır, hiçbir şey girmediğini belirterek, İsrail'in "kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı koşullar" dayatmaya devam ettiğini söyledi.

"2,1 milyon insan kıtlık riskiyle karşı karşıya"

Fletcher, Gazze'deki 2,1 milyon insanın her birinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, zaten çökmüş olan sağlık sistemi ve tesislerine yönelik saldırıların ise durmadan devam ettiğine dikkati çekti.

"Gazze ölçeğindeki bir ölümün insanı terk etmeyen bir sesi ve kokusu olduğunu" belirten Fletcher, "Bir hemşirenin tarif ettiği gibi 'Çocuklar, yanmış kumaşları derilerinden soyarken çığlık atıyorlar' ama (siz) 'elimizden geleni yaptık' (diyorsunuz)." ifadesini kullandı.

"İsrail, Gazze'yi boşaltma hedefini sivillerin hayatlarından daha önemli görüyor"

Fletcher, BM insani yardım ekiplerinin ve sınırda durdurulan yardımların hazır halde beklemeye devam ettiğini belirterek, "Ancak İsrail bize erişimi engelliyor, Gazze'yi boşaltma hedefini sivillerin hayatlarından daha önemli görüyor. Ablukanın devam etmesi yeterince kötü, İsrailli bakanlar bununla övündüğünde nasıl tepki veriyorsunuz?" diye sordu.

Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar konusunda aldığı birçok karara rağmen İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine devam ettiğini hatırlatan Fletcher, İsrail'in yardımı politik veya askeri amaçlara bağlı hale getirdiğini, açlığı bir pazarlık kozu olarak kullandığını vurguladı.

Fletcher, BM olarak İsrailli yetkililerle 12 defa Gazze'ye yardım girişi için görüşmelerde bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

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