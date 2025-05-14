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Dünya
AA 14.05.2025 05:19

Soykırımcı İsrail durmuyor: 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgeye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail durmuyor: 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var

Sağlık yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesindeki El-Furkan Camisi yakınlarında bir evi hedef alması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu belirtti.

Sağlık yetkilileri, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğu bölgeleri ile Beyt Lahiya'nın Şeyh Zayid bölgelerine topçu saldırısı düzenlediğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail topçularının ayrıca Cibaliya'nın doğusunda İzbet Abdurabbu yakınlarındaki Şeyh Zeyd ve Kalibo bölgeleri ile Hamuda kavşağı bölgesine yoğun ateş açtığı, savaş uçaklarının da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Abasan'a hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

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