Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2025 04:40

"Pepe" lakabıyla tanınan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica yaşamını yitirdi

"Pepe" lakabıyla tanınan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti.

"Pepe" lakabıyla tanınan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica yaşamını yitirdi

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kısa süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti.

Son yıllarını Montevideo'nun kırsal kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.

ETİKETLER
Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Katil İsrail, hastane saldırısında bir gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:12
Soykırımcı İsrail durmuyor: 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var
03:46
Katil İsrail, hastane saldırısında bir gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etti
03:05
Macron: İsrail hükümetinin bugün Gazze'de yaptığı kabul edilemez
02:39
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
01:33
14 engelli genç bir günlüğüne asker oldu
01:08
Myanmar'daki deprem Tayland'ı da vurdu: Ölenlerin sayısı 96'ya çıktı
Meteoroloji'den 7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Çelik konstrüksiyon kaçak villa vinçle taşındı
Çelik konstrüksiyon kaçak villa vinçle taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ