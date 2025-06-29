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Dünya
AA 29.06.2025 16:26

Katil İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, geçen ay kurulan ve uluslararası toplum tarafından meşruiyeti tanınmayan Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü dağıtım noktalarında şimdiye dek 550'den fazla Filistinli öldürüldü.

Bu noktalar, sivil halk için birer "kitlesel infaz alanına" dönüşürken, Filistinliler hem açlıkla hem de onurlarını zedeleyen zorla göç politikalarıyla karşı karşıya bırakılıyor.

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