Katil İsrail Gazze'de çadırları vurdu

Gazze Avrupa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesinde yerinden edilenlerin çadırlarının olduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonrası Gazze Avrupa Hastanesi'ne 4 ölü, birçok yaralı getirildi.
İsrail, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğunlaştırdığı saldırılarla Filistinlileri güneye göçe zorlarken, güneyde de sık sık çadırların olduğu alanları bombalıyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi vurdu.
Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir eve düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırırken bu bölgelere yardım girişini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.