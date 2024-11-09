Katil İsrail UNRWA'yı da hedef alıyor

Soykırımcı İsrail, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı sistematik bir şekilde hedef alıyor.

Yardımları engellenen, çalışanları katledilen ve faaliyetleri yasaklanan ajans, farklı alanlardaki yardım ve programları ile Gazze'deki yaklaşık 2,5 milyon Filistinlinin hayatına dokunuyor.

Filistinliler için en önemli sığınma alanları

Ajansın Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 27 mülteci kampı ve 65 sağlık tesisi Filistinliler için en önemli sığınma alanları.

Bu gerekçelerle ajansı hedefe koyan İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası da baskısını artırdı. İlk olarak ajansı tarafsız olmamakla suçladı, ardından da fiziki olarak hedef almaya başladı.

Hiç bu kadar yoğun saldırı ve baskı altında olmamıştık. Şimdi UNRWA Gazze'den ayrılırsa, bu bizim hayat kurtarma çabalarımızı olumsuz etkileyecek. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini

230'dan fazla çalışanı İsrail saldırılarında öldü

Ajansın insani yardım malzemelerini dağıtmasını engelleyen katil İsrail, 7 Ekim 2023'den bu yana eğitim ve sağlık kuruluşlarına 450'den fazla saldırı gerçekleştirdi. O saldırılarda 190 UNRWA binası zarar gördü, 27 sağlık tesisinden 20'si kullanılamaz hale geldi.

Yardım kuruluşunun 230'dan fazla çalışanı da bu saldırılar sırasında öldürüldü.

Son olarak Meclis'te kabul edilen bir kararla ajansın Filistin topraklarındaki faaliyetleri yasaklandı.

Aniden böyle bir karar alınması, İsrail için çocukları öldürmenin yeni bir yolunun bulunduğu anlamına geliyor. UNICEF Sözcüsü James Elder

Hamas, İsrail'in attığı bu adımlarla Filistinlilerin işgal edilen topraklarına geri dönüş hakkını hedef aldığını vurguladı.