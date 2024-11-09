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Dünya
AA 09.11.2024 17:07

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 7 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için parçalanan cesetler üzerinde DNA testi yapılacağı belirtildi.

Saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

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