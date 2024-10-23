Katil İsrail, Gazze'de bir doktor ile hemşireyi öldürdü

İsrail güçleri 19 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınına saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir doktor ile hemşire hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da da bir evi vurdu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu