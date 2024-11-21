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Dünya
AA 21.11.2024 04:06

Katil İsrail, Gazze'de 6 katlı binayı hedef aldı: 12 ölü

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 katlı bir binayı hedef alan saldırısında 12 kişinin öldüğü öğrenildi.

Katil İsrail, Gazze'de 6 katlı binayı hedef aldı: 12 ölü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir binayı bombaladı. İsrail ordusunun hedef aldığı El-Aruki ailesine ait 6 katlı bina yıkıldı.

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Görgü tanıkları da bombardımanda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan binanın enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğunu aktardı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 985 Filistinli öldü, 104 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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