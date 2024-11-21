Gazzeli çocuklardan dünyaya "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her yıl 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Gazzeli çocuklar, İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana su, yiyecek, ilaç kıtlığı, eğitim ve uygun sağlık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle, yaşamın en temel gereksinimlerinden yoksun bir şekilde çadırlarda zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Filistin hükümetinin raporlarına göre, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullardan birinde yaşayan 11 yaşındaki Sinin el-Mısri, "7 Ekim'den bu yana gökyüzü İsrail füzeleri tarafından aydınlatılıyor." dedi.

"Ey dünya, neden her saat ve her gün adaletsizlik var?"

Mısri, "Ey dünya, yaşımdan önce büyümüş küçük bir kızım ve etrafımda gördüklerime dayanamıyorum. Ey dünya, neden her saat ve her gün adaletsizlik var?" diye konuştu.

Filistinli 7 yaşındaki Selsebil Ebu Anza da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının bittiği ve oyuncaklarıyla oynamaya geri dönebileceği günlerin gelmesini dilediğini söyledi.

Ebu Anza, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde özgür yaşamak istiyorum. Babam işgalci İsrail'in zindanlarında tutuklu ve ben de her çocuk gibi babamı kucaklamak, görmek istiyorum, onun kucağında olmaya hakkım var." ifadelerini kullandı.

Filistinli küçük kız, "İsrail saldırıları karşısında bize destek olacak kimse yok. Çadırda oturuyoruz ve başka yer bulamıyoruz." diye konuştu.

"Babam şehit oldu, füzelerin sesinden korkunca saklanacak sıcak bir kucak bulamıyorum"

Henüz 6 yaşında olan Filistinli Esma ise, büyüyünce doktor olmayı istediğini söyledi.

Esma, "Babam şehit oldu, füzelerin sesinden korkuyorum ama sesleri duyduğumda saklanacak sıcak bir kucak bulamıyorum." dedi.

İsrail saldırılarının sona ermesini istediğini ve dünyadaki diğer çocuklar gibi güvenlik içinde yaşamak istediğini söyleyen Esma, "Bizim dışımızda tüm çocuklar anne babalarıyla oynuyor. Biz ise İsrail saldırıları altında yaşıyoruz." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Filistinli 7 yaşındaki kız çocuğu Dima Dayfullah da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son verilmesini ve dünyanın geri kalan çocukları gibi onurlu bir şekilde yaşamayı istediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki çocukları aç bıraktığını söyleyen Dima, "Çocuk Bayramı'nda biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi oynayarak, güzel yemekler yiyerek yaşamayı istiyoruz. Ben de dünyadaki tüm çocuklar gibi yemek yemeyi diliyorum." dedi.

Filistinli küçük kız, "Savaşta akrabalarım, arkadaşlarım şehit oldu. Umarım savaş biter ve ben de okuluma dönebilirim." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17 bin 492 çocuk hayata veda etti

Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 17 bin 492 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırılarında Gazze'de 35 bin 60 çocuk ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla sosyal medya hesabından Filistinli çocukların durumuna ilişkin, işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların korku ve endişe içinde yaşadığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırılarında 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirten Lazzarini, "Gazze çocuklar için mezarlığa dönüştü. Öldürüldüler, yaralandılar, zorla yerlerinden oldular, güvenlikten, öğrenimden ve oyun oynamaktan mahrumlar. Çocuklukları çalındı ve bir öğrenim yılını daha kaybederek kayıp bir nesil olma yolunda ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.