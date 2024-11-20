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Dünya
AA 20.11.2024 22:23

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul ve çadırlara düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 21 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Cenine Mahallesini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Sivillerin bir arada bulunduğu alana düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı; saldırıda 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Halid bin Velid Okulunu bombalandı. Saldırıda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sevra caddesinde sivilleri hedef alan saldırısında ise bir Filistinli yaşamını yitirdi.

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