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Dünya
AA 29.04.2025 17:48

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir camiyi bombaladı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ferac Camisi'ni bombaladı.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir camiyi bombaladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Ferac Camisi tamamen yıkıldı, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından 18 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde var olan 1244 camiden 1109'unun yıkıldığını bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze'deki camilerin yüzde 89'unun yıkıldığı, 834 caminin tamamen enkaza dönüştüğü, 275 caminin ise kullanılmayacak kadar hasarlı olduğu belirtilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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